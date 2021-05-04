Шесть из семи матчей начнутся в одно время / фото ФК Шахтер
5 и 6 мая будут сыграны матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
Киевское "Динамо", которое уже оформило чемпионский титул, свой матч проведет в дневное время. Все остальные игры стартуют в 19.00.
Расписание трансляций
5 мая
14.00. "Динамо" - "Мариуполь"
Трансляция - "2+2"
19.00. "Днепр-1" - "Заря"
Трансляция - УНИАН ТВ
19.00. "Ворскла" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
19.00. "Александрия" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 2"
6 мая
19.00. "Минай" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 2"
19.00. "Рух" - "Олимпик"
Трансляция - "Футбол 1"
19.00. "Ингулец" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 3"
Украинская Премьер-лига: перед 25-м туром
- Киевское "Динамо" гарантировала себе чемпионский титул еще за четыре тура до финиша.
- "Шахтер" еще не обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов - отрыв от "Зари" составляет 4 очка.
- В зоне вылета идет "Минай", который на 3 очка отстает от ближайшего конкурента "Олимпика".
- В гонке бомбардиров форвард "Ворсклы" Владислав Кулач (14 голов) на 2 мяча опережает полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.
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