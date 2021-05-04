5 и 6 мая состоится предпоследний тур чемпионата Украины.

5 и 6 мая будут сыграны матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу.

Киевское "Динамо", которое уже оформило чемпионский титул, свой матч проведет в дневное время. Все остальные игры стартуют в 19.00.

Расписание трансляций

5 мая

14.00. "Динамо" - "Мариуполь"

Трансляция - "2+2"

19.00. "Днепр-1" - "Заря"

Трансляция - УНИАН ТВ

19.00. "Ворскла" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 1"

19.00. "Александрия" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 2"

6 мая

19.00. "Минай" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 2"

19.00. "Рух" - "Олимпик"

Трансляция - "Футбол 1"

19.00. "Ингулец" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 3"

Украинская Премьер-лига: перед 25-м туром

Киевское "Динамо" гарантировала себе чемпионский титул еще за четыре тура до финиша.

"Шахтер" еще не обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов - отрыв от "Зари" составляет 4 очка.

В зоне вылета идет "Минай", который на 3 очка отстает от ближайшего конкурента "Олимпика".

В гонке бомбардиров форвард "Ворсклы" Владислав Кулач (14 голов) на 2 мяча опережает полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

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Автор: Антон Дударь