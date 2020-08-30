Иван Петряк забил первый гол в сезоне за Фехервар / фото facebook.com/molfehervarfc
Украинские полузащитники Иван Петряк и Игорь Харатин отличились забитыми голами в матчах 3-го тура чемпионата Венгрии.
Видео голов на Facebook опубликовал канал M4Sport.
Петряк помог "Фехервару" со счетом 4:1 разгромить "Будафок". На 90-й минуте украинец пяткой отправил мяч в сетку.
Харатин отличился в матче против "Залаэгерсега". Он огорчил соперника на 53-й минуте. Гол украинца в итоге оказался решающим - "Ференцварош" одержал победу со счетом 2:1.
Отметим, что команда, которую возглавляет Сергей Ребров, провела час, играя в меньшинстве.
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