Иван Петряк отличился за "Фехервар", а Игорь Харатин забил за "Ференцварош".

Украинские полузащитники Иван Петряк и Игорь Харатин отличились забитыми голами в матчах 3-го тура чемпионата Венгрии.

Видео голов на Facebook опубликовал канал M4Sport.

Петряк помог "Фехервару" со счетом 4:1 разгромить "Будафок". На 90-й минуте украинец пяткой отправил мяч в сетку.

Харатин отличился в матче против "Залаэгерсега". Он огорчил соперника на 53-й минуте. Гол украинца в итоге оказался решающим - "Ференцварош" одержал победу со счетом 2:1.

Отметим, что команда, которую возглавляет Сергей Ребров, провела час, играя в меньшинстве.

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Автор: Антон Дударь