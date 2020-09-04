Наставник сборной Украины также похвалил дебютантов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швейцарией (2:1) в матче первого тура нового сезона Лиги наций.

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Пресс-конференцию специалиста опубликовал YouTube-канал УАФ.

Шевченко заявил, что судьбу поединка решила реализация моментов, которая была лучше у его подопечных:

"Соперник не позволял нам многого, они прессинговали, действовали по всему полю. Это физически очень сильная команда. Этого требует современный футбол, была открытая игра со стороны обеих команд. Мы забили голы, воспользовавшись нашими моментами. У Швейцарии также были эпизоды, но сегодня мы сыграли лучше в завершающей стадии.

Судья отработал сегодня очень чисто, дав всего две желтые карточки. Не думаю, что VAR был нужен в этой игре. Арбитр с уважением относился к обеим командам".

Тренер также отметил выступление защитников Александра Тымчика и Богдана Михайличенко, которые дебютировали в составе сборной:

"В первую очередь хочу отметить дебютантов - вышли на первую игру против очень непростого соперника, выполнили полностью те задачи, которые мы перед ними ставили. Первый гол случился с хорошего подключения Тымчика, я очень доволен. В принципе, мы сегодня могли использовать только три замены. Состояние футболистов было разным, но они держали темп игры. Я видел, что замены были не нужны. Мы добились результата, значит решения были оправданны".

Украина стартовала в новом сезоне Лиги наций: главное

Команда под руководством Андрея Шевченко продлила свою серию без поражений до 12 матчей. Последняя неудача команды состоялась еще 16 ноября 2018 года в игре со Словакией (1:4) также в Лиге наций.

Сборная Украины дебютировала в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2019/20. Соперниками нашей сборной по группе помимо Швейцарии будут Германия и Испания.

Следующий матч украинцы проведут против испанцев. Игра состоится в Мадриде 6 сентября на стадионе "Альфредо Ди Стефано" при пустых трибунах.

Cборные Германии и Испании в первом туре разошлись миром - 1:1.

Ранее был опубликован полный календарь украинской сборной в Лиге наций.

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Автор: Данил Слесь