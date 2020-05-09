Угрожал убийством жене: бывшего футболиста Динамо арестовали в Хорватии

Огнену Вукоевичу грозит тюремный срок.

Бывший полузащитник "Динамо", а ныне селекционер киевского клуба Огнен Вукоевич был арестован в Хорватии.

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Об этом сообщает портал Sportske novosti.

По информации источника, Вукоевич пришел домой в пьяном виде, после чего начал угрожать убийством своей жене, ее сестре и матери.

Полиция провела обыск в его доме, чтобы узнать, было ли у него огнестрельное оружие. На Вукоевича было возбуждено уголовное дело, так как следователям хватило доказательств, чтобы доказать его угрозы. После допроса прокуратура решит, стоит ли оставлять экс-футболиста за решеткой до заседания суда.

Огнен Вукоевич выступал за "Динамо" с 2008 по 2015-й год. С 2017-го 36-летний хорват работает селекционером киевлян.

УНИАН ранее сообщал о том, что легенду киевского "Динамо" признали лучшим футболистом в истории Беларуси.