Сборная Украины получила новый календарь матчей на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко начнет турнир 13 июня следующего года в Амстердаме.

УЕФА составил новый календарь Евро-2020 - турнир был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

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График игр появился на официальном сайте организации.

Сборная Украины сыграет в группе C вместе с Нидерландами и Австрией. Третий соперник команды Андрея Шевченко станет известен после плей-офф Лиги наций.

Групповой этап будет проходить с 11 по 23 июня.

Украинцы начнут финальную часть Евро 13 июня в Амстердаме поединком с Нидерландами. 17 июня сборная Украины в Бухаресте встретится с победителем плей-офф Лиги наций. В третьем туре подопечные Андрея Шевченко сразятся с Австрией - игра состоится 21 июня также в Бухаресте.

Поединки 1/8 финала запланированы на 26-29 июня, 1/4 финала - на 2-3 июля, 1/2 финала - на 6-7 июля. Финал пройдет на лондонском "Уэмбли" 11 июля.

УНИАН ранее сообщал о том, что утверждены все города, которые будут принимать Евро-2020 в следующем году.

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