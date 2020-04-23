УЕФА объяснил, по какому принципу клубы будут отбираться в еврокубки сезона 2020-2021

Союз европейских футбольных ассоциаций сделал официальное заявление.

Исполнительный комитет УЕФА в ходе заседания в форме видеоконференции 23 апреля утвердил принцип отбора клубов в еврокубки сезона 2020-2021 в связи с остановкой нынешнего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В УЕФА подчеркнули, что путевки в еврокубки должны распределяться по спортивному принципу. В организации призвали национальные ассоциации и лиги изучить возможные варианты, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах и "распределить места в еврокубках естественным образом".

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"В идеальном случае, если позволит ситуация с пандемией, приостановленные внутренние соревнования следует доиграть, чтобы футбольные клубы могли пробиться в турниры УЕФА по спортивным принципам и в привычном формате. Если это невозможно, в частности из-за проблем с календарем, предпочтительно, чтобы отложенные соревнования возобновились в ином формате, который тем не менее позволит произвести квалификацию клубов в еврокубки согласно спортивному принципу", - заявили в УЕФА.

Если же внутренние турниры будут досрочно прекращены по уважительной причине (приказ правительства, который запрещает проводить спортивные турниры, или же непреодолимые экономические проблемы), то УЕФА потребует от национальной ассоциации самостоятельно выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне 2020-2021 на основании их спортивных достижений в сезоне 2019-2020.

В то же время в УЕФА подчеркнули, что оставляют за собой право самостоятельно выбрать клубы или отказать в допуске любому клубу, предложенному национальной ассоциацией в тех случаях, если чемпионат прекращен по неуважительной причине, если процедура выбора клуба была необъективной, а также если "существует общественное мнение, что клуб выбран несправедливо".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в УЕФА опровергли информацию о рекомендации ВОЗ не проводить международные матчи до 2021 года.