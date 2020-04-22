"Это не так": в УЕФА опровергли информацию о рекомендациях ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала забыть о футболе на полтора года.

УЕФА отрицает информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не проводить международные турниры до конца 2021 года.

Об этом Sky Sports сказал спикер УЕФА.

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"Это не соответствует действительности. ВОЗ никогда не давала рекомендаций не играть в футбол до конца 2021 года", - заявили в УЕФА.

Ранее бразильское СМИ распространило информацию о том, что ВОЗ рекомендовало не проводить турниры еще полтора года.

Отметим, что ранее ВОЗ сыграла важную роль в переносе Олимпийских игр-2020 и Евро-2020, дав свои рекомендации о необходимости отложить проведение этих соревнований.

УНИАН также сообщал о том, что УЕФА настоятельно рекомендовал ассоциациям доиграть национальные чемпионаты.