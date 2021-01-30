Анатолий Трубин является самым дорогим вратарем планеты в своей возрастной категории.

Девушка голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина рассказала, какой ее бойфренд в быту и как профессионально относится к своей карьере.

Об этом сообщают телеканалы "Футбол 1/2/3".

На вопрос правда ли, что все вратари замкнутые в себе люди, подруга Трубина поспешила опровергнуть этот тезис.

"Дома Толя совсем другой. Он как ребенок. Серьезно! Ведет себя классно и раскованно, может бегать по дому и прыгать", - рассказала Марина Галаган, девушка Трубина.

На вопрос видит ли себя Анатолий основным голкипером донецкого "Шахтера", его возлюбленная сказала:

"Это его цель. Он мне не говорит, что будет самым лучшим. Но Толя у себя это в голове держит, ставит цели и их выполняет. Я хочу, чтобы он был первым номером в "Шахтере", потому что он этого заслуживает.

"Он тренировался даже 31 декабря за несколько часов до нового года. А потом 1, 2, 3 января...", - поражена настойчивостью своего возлюбленного Марина.

В нынешнем сезоне Трубин провел 13 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов. Заметим, что по данным Transfermarkt Анатолий является самым дорогим вратарем планеты среди всех игроков 2001 года рождения. Его стоимость по данным портала составляет 7 миллионов евро.

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Также напомним, что Трубин включен в сборную лучших молодых футболистов года в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

Анатолий Трубин: прогресс в "Шахтере"

19-летний Трубин является воспитанником "Шахтера", а за первую команду "горняков" дебютировал 26 мая 2019 года в матче с "Мариуполем".

На данный момент голкипер провел за "горняков" 21 матч. В сезоне 2020-2021 он стал основным вратарем команды.

В пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов 2020-2021 Трубин трижды сумел сохранить свои ворота сухими. По итогам матча с "Реалом" он был включен в символическую сборную недели в ЛЧ.

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Автор: Будрин Артем