Анатолий Трубин проявил себя на групповом этапе Лиги чемпионов и попал в сборную открытий года.

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин включен в сборную лучших молодых футболистов года в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В сборную открытий года были включены футболисты в возрасте до 24 лет, которые дебютировали в ЛЧ в 2020 году.

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19-летний Трубин в сезоне 2020-2021 провел на групповом этапе пять матчей и в трех из них (дважды - против "Интера", один раз - против "Реала") сохранил свои ворота сухими.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Анатолий Трубин ("Шахтер"), Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Зайду Санус ("Порту"), Жюль Кунде ("Севилья"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Педри ("Барселона"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Доминик Собослаи ("Зальцбург"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах).

Анатолий Трубин: прогресс в "Шахтере"

19-летний Трубин является воспитанником "Шахтера", а за первую команду "горняков" дебютировал 26 мая 2019 года в матче с "Мариуполем".

На данный момент голкипер провел за "горняков" 21 матч. В сезоне 2020-2021 он стал основным вратарем команды.

В пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов 2020-2021 Трубин трижды сумел сохранить свои ворота сухими. По итогам матча с "Реалом" он был включен в символическую сборную недели в ЛЧ.

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Автор: Антон Дударь