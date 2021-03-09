Ассистенты Андрея Шевченко почтили память великого поэта.

Тренеры сборной Украины по футболу прочитали стихотворение "Учітеся, брати мої", чтобы почтить память Тараса Шевченко, который родился 9 марта.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Стихотворение великого украинского поэта прочитали ассистенты Андрея Шевченко Александр Шовковский, Андреа Малдера и Андреа Азалин. Сам Андрей Шевченко в съемке ролика не участвовал.

Также поучаствовали тренеры молодежной и юношеских сборных: Руслан Ротань, Василий Кардаш, Александр Мелащенко, Владимир Езерский и Сергей Нагорняк.

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Автор: Антон Дударь