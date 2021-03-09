Александр Шовковский принял участие в съемках / YouTube/Ukrainian Assoсiation of Football
Тренеры сборной Украины по футболу прочитали стихотворение "Учітеся, брати мої", чтобы почтить память Тараса Шевченко, который родился 9 марта.
Об этом сообщил официальный сайт УАФ.
Стихотворение великого украинского поэта прочитали ассистенты Андрея Шевченко Александр Шовковский, Андреа Малдера и Андреа Азалин. Сам Андрей Шевченко в съемке ролика не участвовал.
Также поучаствовали тренеры молодежной и юношеских сборных: Руслан Ротань, Василий Кардаш, Александр Мелащенко, Владимир Езерский и Сергей Нагорняк.
207-я годовщина со дня рождения Тараса Шевченко: другие новости
- Чета Зеленских почтила память Тараса Шевченко (фото)
- Александр Черкас: Если бы Шевченко жил сейчас, имел бы тысячи фолловеров
- Во Флоренции открыли памятник Шевченко (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram