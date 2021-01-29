"Ливерпуль" прервал безголевую серию в АПЛ, которая насчитывала 450 минут.

В центральном матче 20-го тура АПЛ "Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" на выезде.

Встреча завершилась со счетом 1:3.

В первом тайме Сон Хен Мин забил гол за лондонцев, однако арбитр отменил его после просмотра видеоповтора. А вот "Ливерпуль" забил легитимный гол. В раздевалку важный мяч забил Фирмино на 49-й минуте. Таким образом, "Ливерпуль" прервал свою безголевую серию в АПЛ, которая насчитывала 450 минут.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед умудрился проиграть безнадежному аутсайдеру АПЛ (видео)

Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа забили еще дважды. Трент Александер-Арнольд и Садио Мане забили на 47-й и 65-й минуте соответственно. За "Тоттенхэм" единственным мячом отметился на 49-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Заметим, что "Ливерпуль" выиграл шестой матч подряд у "Тоттенхэма". Эта победа стала первой для действующего чемпиона Англии в рамках АПЛ в 2021 году.

Английская Премьер-лига. 20-й тур

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 1:3

Голы: Хейбьерг 49 - Фирмино 45+4, Александер-Арнольд 47, Мане 65

"Тоттенхэм": 1. Льорис, 2. Догерти, 14. Родон, 15. Дайер, 24. Орье (Винкс 46), 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 28. Ндомбеле, 7. Сон Хен Мин, 10. Кейн (Ламела 46) , 23. Бергвейн (Бэйл 81).

"Ливерпуль": 1. Алиссон, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 6. Алькантара (Джонс 78), 9. Фирмино (Ориги 87), 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 7. Милнер, 32. Матип (Филлипс, 46 ), 11. Салах.

Предупреждение: Бергвейн 30 - Алькантара 24, Филлипс 50

Напомним, в матче первого круга встреча этих команд также завершилась победой "Ливерпуля" со счетом 2:1.

АПЛ: положение команд

"Манчестер Сити" (41 очко) на вершине таблицы. Более того, у "горожан" есть игра в запасе. На втором месте "Манчестер Юнайтед" (40 очков). "Лестер" в активе имеет 39 пунктов и занимает третью строчку.

"Ливерпуль" (37 очков) идет четвертым. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на 5-й позиции. У них 35 очков.

"Тоттенхэм" и "Эвертон" делят вместе шестую позицию, потому что у них по 33 зачетных пункта. Однако у "Эвертона" матч в запасе. "Челси" с "Арсеналом" делят 8-ю позицию. У обеих команд по 30 очков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем