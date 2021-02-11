Мобильное приложение для коротких видео TikTok стало глобальным спонсором Евро-2020.
Об этом сообщает UEFA.
Пользуясь партнерством с УЕФА TikTok стремится укрепить репутацию платформы, на которой футбольные болельщики могут делиться страстью к игре, а также привлечь новую аудиторию.
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TikTok станет инструментом, с помощью которого болельщики будут следить за любимыми создателями футбольного контента, делиться лучшим футбольным контентом и создавать видео со своими особыми моментами, эмоциями и празднованиями в рамках турнира.
"В ближайшие месяцы мы надеемся на тесное сотрудничество с TikTok, чтобы показать фанатам всего мира новый уникальный способ взаимодействия с чемпионатом Европы по футболу, который предоставляет им возможность общаться и делиться своей страстью к одной из ведущих событий в мире спорта", - отметил директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.
Заметим, что TikTok - одно из самых загружаемых приложений в мире. Платформа доступна на 75 языках более чем в 150 странах. Ее цель - формировать веселое, позитивное и максимально широкое общество, поощряя пользователей делиться своей страстью и творчески самовыражаться с помощью коротких видео.
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