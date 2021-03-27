Тайсон еще не подписал соглашение, но клуб заинтересован в нем.

В бразильском клубе "Интернасьонал" прокомментировали ситуацию с возможным подписание полузащитника "Шахтера" Тайсона.

Вице-президент клуба Жоау Херрманн в комментарии Goal.com опроверг слова агента о подписании предварительного контракта с Тайсоном. При этом он подчеркнул, что клуб заинтересован в подписании бразильца.

"У нас есть намерение заполучить Тайсона. Мы знаем, что он заинтересован в возвращении в "Интернасьонал", но у нас нет предварительного соглашения с ним. Мы отправили "Шахтеру" письмо, где объяснили желание подписать Тайсона, а также то, что у нас нет подписанного предварительного контракта", - сказал Херрманн.

Он также назвал основную цель письма "Шахтеру":

Читайте также"Пожалуйста, не лги": игрок Шахтера Тайсон в соцсети продолжил бразильскую Санта-Барбару"Основная цель этого письма - намерение предотвратить обвинения в сторону "Интернасьонала" в преследовании спортсмена".

Скандальная ситуация с Тайсоном в "Шахтере": что известно

О том, что Тайсон переведен в дублирующий состав "Шахтера", стало известно 20 марта, когда тренерский штаб не взял бразильца на матч против "Львова".

Позже Дарио Срна объяснил, что Тайсон переведен в дубль из-за того, что отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

Сам бразилец, комментируя ситуацию, заявил, что "поспорил с тренером". Также сообщалось о еще одной детали конфликтной ситуации.

Также известно, "Шахтер" оштрафовал Тайсона более чем на половину месячной зарплаты.

Контракт Тайсона с "горняками" истекает летом.

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Автор: Антон Дударь