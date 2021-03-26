33-летний бразилец отклонил предложения из Италии и Китая.

Хавбек "Шахтера" Тайсон, которого недавно перевели в дубль после ссоры с тренером, летом вернется на родину. После завершения контракта с "горняками" 33-летний футболист перейдет в "Интернасьонал".

Об этом сообщает Gauchazh.

Тайсон уже успел подписать предварительное соглашение с бразильским клубом. По словам его агента Альционе Дорнеллеса, все дела уже уладились.

"Все хорошо, Тайсон возвращается. Он уже подписал предварительный контракт. Изначально речь идет о двухлетнем договоре, до середины 2023 года. Сейчас "Интернасьонал" общается с "Шахтером" относительно того, можно ли будет Тайсону вернуться в Бразилию раньше. У него нет шансов не приехать, он уже подписал соглашение. Это был его жизненный выбор. У нас были варианты в Китае, Саудовской Аравии, Италии, Португалии, Турции, но он подумал, что пора возвращаться. Если случится так, что он должен будет отработать контракт до конца, то с 1 июля он точно станет игроком "Интернасьонала", - сообщил менеджер игрока.

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Скандальная ситуация с Тайсоном в "Шахтере": что известно

О том, что Тайсон переведен в дублирующий состав "Шахтера", стало известно 20 марта, когда тренерский штаб не взял бразильца на матч против "Львова".

Позже Дарио Срна пояснил, что Тайсон переведен в дубль из-за того, что отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

Сам бразилец, комментируя ситуацию, заявил, что "поспорил с тренером".

Также известно, "Шахтер" оштрафовал Тайсона более чем на половину месячной зарплаты.

Контракт Тайсона с "горняками" истекает летом.

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Автор: Будрин Артем