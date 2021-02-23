Невероятно нелепый эпизод произошел в матче чемпионата Гватемалы.

Поступок футболиста команды "Батанекос", выступающей в третьем дивизионе чемпионата Гватемалы, может претендовать на самую диковинную симуляцию в истории футбола.

В матче против "Депортиво Сан-Лоренсо Джогофут" игрок "Батанекос" Росбин Рамос ударил себя камнем по голове.

Читайте такжеТемнокожая звезда АПЛ отказался становиться на колено и поддерживать Black Lives MatterПроизошло это после того, как кто-то из болельщиков бросил камень на поле, но не попал ни в кого из футболистов. Рамос подбежал к бровке, поднял камень с газона и ударил себя. После этого он упал на траву и начал изображать страдания.

Арбитр в этот момент стоял спиной к игроку, и футболист, вероятно, рассчитывал, что рефери поверит ему на слово, остановит матч, а команде хозяев засчитают техническое поражение. Однако арбитр не принял никаких мер. Футболисты немного поспорили, после чего матч продолжился.

Видео опубликовал канал Guatefutbol TV.

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Автор: Антон Дударь