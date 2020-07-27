"Ты сам село": скандальный президент клуба Первой лиги едва не подрался с фанатами (видео)

Олег Собуцкий вступил в перепалку с болельщиками "Волыни".

У президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого произошел конфликт с фанатами луцкой "Волыни" после матча 26-го тура Первой лиги, который проходил в Винниках.

Конфликт президента и фанатов засняла съемочная группа "Профутбола".

После поражения "Волыни" со счетом 0:3 фанаты луцкого клуба вызвали игроков на разговор в ходе которого один из болельщиков сказал: "Кому вы проиграли? Это село е***ое".

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В это время мимо проходил Собуцкий, который ответил: "Слышишь, ты сам село, б***ь". После этого фанат и президент "Агробизнеса" поочередно послали друг друга, обменявшись нецензурными выражениями.

Следом фанаты "Волыни" начали перелазить через забор и попытались броситься на Собуцкого. Чтобы предотвратить драку, в ситуацию пришлось вмешаться полиции. Правоохранителям пришлось применить силу. Собуцкий покинул место событий.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Собуцкий был пожизненно отстранен от футбола за избиение арбитра.

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