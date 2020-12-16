Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) по поводу технического поражения для сборной Украины за матч Лиги наций со Швейцарией.
Об этом сообщается на официальном сайте CAS.
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В своей апелляции УАФ требует отмены решения о техническом поражении. Украинская сторона хочет, чтобы оно было пересмотрено в пользу переигровки матча или проведения жеребьевки, которая определила бы исход встречи.
Дата рассмотрения апелляции пока не определена.
В данный момент стороны обмениваются письменными показаниями по данному делу, а в ближайшие дни будет назначен состав комиссии.
Техническое поражение сборной Украине: главное
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
- Стала известна причина, по которой техническое поражение за матч присудили сборной Украины.
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