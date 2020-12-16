CAS зарегистрировал апелляционное заявление УАФ.

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) по поводу технического поражения для сборной Украины за матч Лиги наций со Швейцарией.

Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

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В своей апелляции УАФ требует отмены решения о техническом поражении. Украинская сторона хочет, чтобы оно было пересмотрено в пользу переигровки матча или проведения жеребьевки, которая определила бы исход встречи.

Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

В данный момент стороны обмениваются письменными показаниями по данному делу, а в ближайшие дни будет назначен состав комиссии.

Техническое поражение сборной Украине: главное

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Автор: Антон Дударь