"Прекрасные выходные": Шевченко показал, как отдохнул с семьей и Бэкхемом (фото)
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с семьей и друзьями отдохнул в Италии.
Соответствующие снимки Шевченко разметил в Instagram.
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Шевченко поделился красивыми снимками с супругой Кристен и сыновьями Джорданом, Кристианом, Александром и Райдером-Габриэлем. Шевченко и его дети оделись в белые рубашки.
Кроме того, в Италии тренер украинской сборной встретился с другой легендой футбола Дэвидом Бекхэмом. В компании англичанина и его старшего сына Бруклина Шевченко с сыновьями поиграл футбол.
"Прекрасные выходные в Италии с семьей и друзьями", - написал тренер украинской сборной.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Шевченко прокомментировал продление контракта со сборной Украины.
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