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"Прекрасные выходные": Шевченко показал, как отдохнул с семьей и Бэкхемом (фото)

21:05, 25 июля 2020
Футбол
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Андрей Шевченко с сыновьями / фото instagram.com/andriyshevchenko

Соответствующие снимки Шевченко разметил в Instagram.

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Шевченко поделился красивыми снимками с супругой Кристен и сыновьями Джорданом, Кристианом, Александром и Райдером-Габриэлем. Шевченко и его дети оделись в белые рубашки.

Кроме того, в Италии тренер украинской сборной встретился с другой легендой футбола Дэвидом Бекхэмом. В компании англичанина и его старшего сына Бруклина Шевченко с сыновьями поиграл футбол.

"Прекрасные выходные в Италии с семьей и друзьями", - написал тренер украинской сборной.

instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Шевченко прокомментировал продление контракта со сборной Украины.

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