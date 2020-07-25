"Прекрасные выходные": Шевченко показал, как отдохнул с семьей и Бэкхемом (фото)

Главный тренер сборной Украины провел свободное время в Италии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с семьей и друзьями отдохнул в Италии.

Соответствующие снимки Шевченко разметил в Instagram.

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Шевченко поделился красивыми снимками с супругой Кристен и сыновьями Джорданом, Кристианом, Александром и Райдером-Габриэлем. Шевченко и его дети оделись в белые рубашки.

Кроме того, в Италии тренер украинской сборной встретился с другой легендой футбола Дэвидом Бекхэмом. В компании англичанина и его старшего сына Бруклина Шевченко с сыновьями поиграл футбол.

"Прекрасные выходные в Италии с семьей и друзьями", - написал тренер украинской сборной.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Шевченко прокомментировал продление контракта со сборной Украины.

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