"Соберемся в сентябре": Шевченко прокомментировал продление контракта со сборной Украины

Главный тренер отметил, что договоренность с УАФ существовала давно.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал продления контракта с УАФ до конца 2022 года.

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Специалист появился в эфире программы "Великий футбол".

"У нас уже все давно было оговорено. Когда закончится контракт, мы договорились с УАФ о продлении. Думаю, это логичное решение как для тренерского штаба, меня, так и для УАФ. Рад оставаться, работать здесь. Есть незаконченный турнир, к нему надо очень хорошо подготовиться.

Лига наций стартует, отбор на чемпионат мира. Единственное, такая ситуация сложилась (с коронавирусом - прим.). При лучшем сценарии мы соберемся в сентябре, сыграем первые матчи Лиги наций. 9-10 месяцев мы не видели футболистов. Хотелось бы иметь больше времени на общение и работу с командой.

У нас есть все договоренности. Они автоматически вступают в силу, когда подпишем новый контракт на 2,5 года. Ребята будут довольны, что мы остались. Шутка", - сказал Шевченко.

Тренер добавил, что рассчитывает на игроков, которые выступали за сборную в минувшем отборе на ЧЕ, но при этом следит за другими кандидатами:

"Тот же состав остается. У нас команда укомплектована, никаких изменений не будет. Мы за всеми следим, смотрим. Есть наработки, планы. В будущем будем смотреть футболистов, у которых тоже появится шанс попасть в сборную".

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко вместе с тренерами сборной Украины помог военному госпиталю в Киеве.

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