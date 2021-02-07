К счастью, Николай Шапаренко сделал правильные выводы.

Бывший главный тренер киевского "Динамо", а ныне наставник "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал поведение полузащитника киевлян Николая Шапаренко.

Об этом стало известно из его интервью для ПроФутболDigital.

"Про Шапаренко я и говорил, что если он пересмотрит свое отношение... Он здорово начинал и у нас. Но потом, к сожалению, пресса, наверное, мнения экспертов, он где-то переоценил свои возможности", - считает Хацкевич.

"Но самое главное, что он сделал правильные выводы. Сейчас он один из креативных футболистов вместе с Буяльским. Можно сказать, они в центральной зоне делают разницу", - добавил белорусский специалист.

"Когда играли в Лондоне с "Челси", он играл глубинного опорника, здорово выглядел. Держит большой объем работы, опускается низко, получает мячи, разгоняет атаки", - рассуждает об оптимальной роли для Николая экс-тренер киевлян.

Заметим, в текущем сезоне 22-летний хавбек сыграл 22 матча во всех соревнованиях и забил три гола. Еще два раза ассистировал партнерам.

Читайте такжеСуркис назвал свой самый провальный трансфер в Динамо

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем