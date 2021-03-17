Шахтер - Рома: где смотреть матч Лиги Европы

"Горняки" будут принимать "Рому" после разгромного поражения в первой игре

18 марта донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против римской "Ромы". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Рома. Читайте такжеШахтер - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Шахтер - Рома: где смотреть матч Начало встречи - в 19.55. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 1". Также в прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Шахтер - Рома: перед матчем Первая встреча команд состоялась в Риме 11 марта и завершилась победой команды Паулу Фонсеки со счетом 3:0.

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Десну" со счетом 4:0, а "Рома" в Серии А проиграла "Парме" - 0:2.

Ранее "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков затем вылетал из турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).

"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.

В ответной игре "Роме" не поможет экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, который травмировался в первом поединке.

Главным арбитром матча назначен опытный испанец Антонио Матео Лаос. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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