В первом матче Шахтер проиграл Роме / фото REUTERS
18 марта донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против римской "Ромы". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Рома.
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Шахтер - Рома: где смотреть матч
Начало встречи - в 19.55.
Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Также в прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
Шахтер - Рома: перед матчем
- Первая встреча команд состоялась в Риме 11 марта и завершилась победой команды Паулу Фонсеки со счетом 3:0.
- Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Десну" со счетом 4:0, а "Рома" в Серии А проиграла "Парме" - 0:2.
- Ранее "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков затем вылетал из турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).
- "Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.
- В ответной игре "Роме" не поможет экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, который травмировался в первом поединке.
- Главным арбитром матча назначен опытный испанец Антонио Матео Лаос.
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