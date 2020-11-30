"Реал" огласил заявку на матч против "Шахтера".

Мадридский "Реал" прибыл в Киев на матч 5-го тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", который состоится 1 декабря на НСК "Олимпийский".

Подопечные Зинедина Зидана отправились в Киев в составе из 21 футболиста. В заявку "Королевского клуба" на поединок не попали Серхио Рамос, Эден Азар, Дани Карвахаль, Альваро Одриосола, Федерико Вальверде и Лука Йович. Зато в списке есть украинец Андрей Лунин. Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Хавбек "Реала" Эден Азар получил травму в матче 11-го тура Примеры против "Алавеса". Футболист повредил приводящую мышцу правого бедра.

При этом Marca добавляет, что бельгиец выбыл примерно на 3 недели, и таким образом, не сыграет с "Севильей" и "Атлетико" в Ла Лиге и с "Шахтером" и "Боруссией" Менхенгладбах в Лиге чемпионов.

Заявка "Реала" на матч против "Шахтера"

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Мэнди, Чуст.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Едегор, Иско, Аррибас.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.

Шахтер - Реал: перед матчем

Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.

Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.

После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. у "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.

"Шахтер" перед встречей с "Реалом" у УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".

Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.

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Автор: Олег Давыгора