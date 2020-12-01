Луиш Каштру заявил, что первый тайм был не таким, как он того хотел.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу своего клуба над мадридским "Реалом" в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Главного тренера "Шахтера" цитирует официальный сайт УЕФА.

"Мы прекрасно знали, что "Реал" будет играть на победу. Если бы мы проиграли, тогда было бы очень сложно. Вначале мы пытались блокировать фланги и контролировать "воздух" при возможных подачах с флангов. К счастью, все прошло хорошо", - заявил Каштру.

Также он заявил, что первый тайм был не таким, как он того хотел.

"Мы неправильно занимали некоторые позиции и ошибались. В перерыве постарались это подкорректировать. Cоздали несколько моментов, которые привели к голам. Кроме того, нейтрализовали моменты "Реала". Это показывает, что секретов в футболе нет. Мы были лучше в трех из четырех таймов против "Реала". Они имели превосходство только сегодня в первой половине игры", - добавил тренер.

"Шахтер" - "Реал": итоги матча

После пятого тура Лиги чемпионов в активе "Шахтера" 7 очков, у "Реала" - 7. Но "Шахтер" занимает вторую строчку в таблице за счет преимущества личных встреч.

В матче первого круга "Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде со счетом 3:2.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал".

Заключительный матч шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" проведет на выезде против миланского "Интера". Встреча пройдет 9 декабря.

Дентиньо во второй раз в карьере забил в Лиге чемпионов. В первый раз он также забил "Реалу", это случилось в сезоне 2015-2016.

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Автор: Олег Давыгора