Полузащитник сборной Бразилии считает свой клуб сильным и великолепным.

Хавбек "Шахтера" Тайсон считает, что донецкому клубу по силам добраться до финала второго по престижности футбольного турнира Европы.

Об этом сообщает You-Tube канал FC Shakhtar Donetsk.

"У нас большие шансы на финал Лиги Европы. Наша команда очень хорошая. К сожалению, мы потеряли Степаненко. Исмаили, возможно, вернется. Если у нас будет вся группа, весь коллектив, мы будем сильнее и у нас будут очень большие шансы. У нас замечательный и сильный клуб", - смелое заявление сделал Тайсон.

"Все в хороших кондициях, есть условия для игры. Поэтому мы мечтаем пройти в финал, но должны работать пошагово. Это самое главное", - добавил 33-летний экс-игрок харьковского "Металлиста".

Напомним, что в 1/8 Лиги Европы "горняки" померятся силами с итальянской "Ромой".

"Шахтер" в Лиге Европы: главное

"Шахтер" оказался в плей-офф Лиги Европы после того, как занял третье место в своей группе Лиги чемпионов.

"Горняки" в 1/16 финала по сумме двух встреч прошли тель-авивский "Маккаби" - 2:0 и 1:0.

В прошлом сезоне "Шахтер" смог добраться до полуфинала Лиги Европы.

"Шахтер" и "Рома" ранее трижды пересекались в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ 2006-2007 они обменялись домашними победами (0:4 и 1:0 для "Шахтера"), в 2011 году "горняки" прошли римлян в 1/8 финала (3:2, 3:0), а в 2018-м на этой же стадии сильнее была "Рома", которая проиграла в гостях 1:2, но выиграла дома 1:0.

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Автор: Будрин Артем