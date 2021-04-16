Беньямин Вербич пропустит поединок из-за травмы / фото УПЛ
17 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 22-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.
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Шахтер - Динамо: где смотреть матч
Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Динамо" будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Начало матча - в 19.30.
Шахтер - Динамо: перед матчем
- За пять туров до финиша УПЛ "Динамо" лидирует в таблице, опережая "горняков" на 7 очков.
- Встреча команд в первом круге завершилась разгромной победой "Шахтера" со счетом 3:0.
- Всего в рамках чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" провели друг против друга 66 матчей: у дончан - 25 побед, у киевлян - 24, еще 17 матчей завершились вничью.
- Последний раз в рамках УПЛ "Динамо" обыгрывало "Шахтер" еще в июле 2018 года, после чего в восьми матчах киевляне взяли только 2 очка.
- Уже известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Динамо".
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