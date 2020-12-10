Сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру опубликовала скандальный пост после матча 6-го тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус", в котором туринцы одержали победу со счетом 3:0.
В той встрече Роналду оформил дубль, забив оба гола с пенальти. Месси в той игре нанес семь ударов по воротам, но не сумел отличиться.
Авейру выложила у себя в Instagram картинку, на которой изображен Роналду, празднующий гол. При этом перед португальцем на коленях стоит Месси, который раздосадованно разводит руками.
"Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни", - написала Авейру.
Сестра Роналду своим постом разгневала не только болельщиков Месси, но и нейтральных фанатов.
"О да, Пеналду забил два пенальти", "Но у Месси шесть "Золотых мячей", а у твоего брата пять", "Если бы я был братом Месси, то никогда не запостил бы настолько неуважительную картинку", "Месси поселился в голове у членов семьи Роналду", "Криштиану победил в этом матче, но нельзя неуважительно относится к другим из-за этого", "Эта семья поражает меня. Вы постоянно говорите об уважении и делает вот это? Просто дер*мо", - комментируют подписчики.
Читайте такжеЛига чемпионов: Ювентус громит Барселону, расистский скандал в Париже и другие результаты 8 декабря
Стоит отметить, что сам Роналду после матча против "Барселоны" говорил об уважении к Месси:
"У меня всегда были теплые отношения с Месси. На протяжении 12-14 лет я делил с ним призы, но никогда не смотрел на него как на своего соперника. Я всегда хорошо относился к нему, и, уверен, он скажет то же самое обо мне. Но мы знаем, что люди всегда ищут соперничество в футболе, чтобы получать больше удовольствия от его просмотра".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Вместо мяча - гитара: Роналду попробовал себя в роли рок-звезды (видео)
- Месси посвятил гол Марадоне и получил за это желтую карточку (фото)
- "Спасибо, король": игрок Динамо похвастался футболкой Роналду (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram