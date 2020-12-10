Эльма Авейру опубликовала в сети картинку, на которой Лионель Месси стоит на коленях.

Сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру опубликовала скандальный пост после матча 6-го тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус", в котором туринцы одержали победу со счетом 3:0.

В той встрече Роналду оформил дубль, забив оба гола с пенальти. Месси в той игре нанес семь ударов по воротам, но не сумел отличиться.

Авейру выложила у себя в Instagram картинку, на которой изображен Роналду, празднующий гол. При этом перед португальцем на коленях стоит Месси, который раздосадованно разводит руками.

"Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни", - написала Авейру.

Сестра Роналду своим постом разгневала не только болельщиков Месси, но и нейтральных фанатов.

"О да, Пеналду забил два пенальти", "Но у Месси шесть "Золотых мячей", а у твоего брата пять", "Если бы я был братом Месси, то никогда не запостил бы настолько неуважительную картинку", "Месси поселился в голове у членов семьи Роналду", "Криштиану победил в этом матче, но нельзя неуважительно относится к другим из-за этого", "Эта семья поражает меня. Вы постоянно говорите об уважении и делает вот это? Просто дер*мо", - комментируют подписчики.

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Стоит отметить, что сам Роналду после матча против "Барселоны" говорил об уважении к Месси:

"У меня всегда были теплые отношения с Месси. На протяжении 12-14 лет я делил с ним призы, но никогда не смотрел на него как на своего соперника. Я всегда хорошо относился к нему, и, уверен, он скажет то же самое обо мне. Но мы знаем, что люди всегда ищут соперничество в футболе, чтобы получать больше удовольствия от его просмотра".

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Автор: Антон Дударь