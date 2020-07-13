Брата футболиста Тоттенхэма застрелили во Франции

В семье Сержа Орье произошла трагедия.

Младший брат футболиста "Тоттенхэма" Сержа Орье был убит во Франции.

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Об этом сообщает europe1.fr.

По информации источника, Кристофер Орье отдыхал в одном из ночных клубов Тулузы. Рано утром в понедельник, 13 июля, брат футболиста АПЛ получил огнестрельное ранение.

Мужчину срочно доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Преступник скрылся и до сих пор не найден.

Кристофер Орье также был футболистом, но его карьера складывалась менее удачно. Он вместе с Сержем прошел академию "Ланса", но в последнее время выступал в пятом дивизионе чемпионата Франции за "Тулузу Родео".

Серж Орье в нынешнем сезоне провел за "Тоттенхэм" 39 матчей, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

УНИАН ранее сообщал о том, что ушел из жизни чемпион мира по футболу в составе сборной Англии.

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