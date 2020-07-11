Ушел из жизни чемпион мира по футболу в составе сборной Англии
На 86 году жизни скончался бывший защитник сборной Англии по футболу Джек Чарльтон.
Об этом сообщила пресс-служба "Лидса", в составе которого Чарльтон провел всю карьеру.
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Известно, что экс-футболист умер после продолжительной болезни.
Главным достижением в карьере Чарльтона стала победа на чемпионате мира-1966 в составе сборной Англии. Кроме того, с английской сборной он становился бронзовым призером ЧЕ-1968. Всего за Англию защитник провел 35 матчей, в которых сумел забить 6 голов.
Цвета "Лидса" Чарльтон защищал с 1950 по 1973 годы и провел за клуб 773 матча. В составе команды он по разу выигрывал чемпионат Англии, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также дважды становился победителем Кубка Ярмарок.
Отметим, что Джек Чарльтон - старший брат легенды английского футбола Бобби Чарльтона.
#LUFC are deeply saddened to learn club legend Jack Charlton passed away last night at the age of 85— Leeds United (@LUFC) July 11, 2020
Как сообщал УНИАН, ранее в этом году скончался чемпион мира-1966 Норман Хантер.
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