цей матеріал доступний українською

Еще один топ-чемпионат возвращается: названа дата возобновления итальянской Серии А

22:01, 28 мая 2020
Футбол
51 0
Лого Серии А / фото REUTERS

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, данное решение было принято по итогам встречи руководства Серии А, министра спорта страны, Федерации футбола Италии и ассоциации игроков.

Читайте такжеПравительство Испании официально разрешило возобновить футбольный сезон

"Встреча руководителей прошла очень продуктивно. Итальянский футбол возвращается, так и должно быть. Если динамика заражений изменится, и мы будем вынуждены вновь приостановить чемпионат, Федерация футбола Италии заверила меня, что существует план B - плей-офф, а также план C - фиксация положения команд. В результате можно сказать, что чемпионат возобновится 20 июня", - сказал министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

Ранее сообщалось, что Серия А может возобновиться 13 июня, однако теперь эта дата сместилась на неделю.

В то же время 13 или 17 июня могут пройти ответные полуфинальные матчи Кубка Италии: "Наполи" - "Интер" и "Ювентус" - "Милан".

Чемпионат Италии был остановлен 10 марта. После 26 туров в Серии А лидирует "Ювентус", который на 1 очко опережает "Лацио".

Как сообщал УНИАН, ранее также была утверждена дата возобновления АПЛ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter