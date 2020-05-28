Еще один топ-чемпионат возвращается: названа дата возобновления итальянской Серии А

Чемпионат Италии по футболу возобновится после длительной паузы.

Чемпионат Италии по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 20 июня.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, данное решение было принято по итогам встречи руководства Серии А, министра спорта страны, Федерации футбола Италии и ассоциации игроков.

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"Встреча руководителей прошла очень продуктивно. Итальянский футбол возвращается, так и должно быть. Если динамика заражений изменится, и мы будем вынуждены вновь приостановить чемпионат, Федерация футбола Италии заверила меня, что существует план B - плей-офф, а также план C - фиксация положения команд. В результате можно сказать, что чемпионат возобновится 20 июня", - сказал министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

Ранее сообщалось, что Серия А может возобновиться 13 июня, однако теперь эта дата сместилась на неделю.

В то же время 13 или 17 июня могут пройти ответные полуфинальные матчи Кубка Италии: "Наполи" - "Интер" и "Ювентус" - "Милан".

Чемпионат Италии был остановлен 10 марта. После 26 туров в Серии А лидирует "Ювентус", который на 1 очко опережает "Лацио".

Как сообщал УНИАН, ранее также была утверждена дата возобновления АПЛ.

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