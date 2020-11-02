Вопрос рисунка на ноге Серхио Рамоса подняли в шоу "Телебачення Торонто".

Украинцы требуют от футболиста сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамоса исправить татуировку на ноге с надписью "KIEV 2018".

YouTube-шоу "Телебачення Торонто" выступило в качестве инициатора и создало петицию на Change.org, которую уже подписали более 1200 человек.

В петиции указано, что города Kiev нет, так как это перевод с русского названия столицы Украины, а правильно с украинского город переводится как Kyiv.

"Именно название Kiev навязывал украинцам Советский Союз, десятилетиями уничтожая украинский язык во всех сферах общественной жизни украинцев.

Для украинцев это принципиальные и важные вещи, поэтому украинское Министерство иностранных дел даже запустило инициативу #KyivNotKiev и #CorrectUA", - говорится в описании запроса.

Серхио Рамос набил на ноге название Киева в 2018-м году, когда "Реал" играл в столице Украины в финале Лиги чемпионов и победил "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Также у защитника на ноге прописаны Лиссабон, Милан и Кардифф - в этих городах футболист также выигрывал финалы ЛЧ.

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Перевод: Данил Слесь