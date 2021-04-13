Капитан "Реала" ранее пропускал матчи с "Ливерпулем" и "Барселоной" из-за травмы.

Капитан "Реала" Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщил официальный сайт "Реала". Подробности о состоянии футболиста не уточняются.

Отметим, что в данный момент Рамос восстанавливается от травмы. Однако теперь футболист не сможет принять участие в ближайших матчах "сливочных", даже если восстановится после повреждения.

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Ранее в составе "Реала" положительный тест сдал другой защитник Рафаэль Варан.

В текущем сезоне на счету Рамоса 20 матчей и 4 гола в составе "сливочных".

Напомним, 14 апреля "Реал" проведет ответный матч 1/4 финала ЛЧ против "Ливерпуля".

Ливерпуль - Реал: перед матчем

Первая встреча команд состоялась 6 апреля и завершилась победой "Реала" со счетом 3:1.

"Реал" в этом матче не сможет рассчитывать на основных центральных защитников - Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Вместе с ними в лазарете продолжают лечение Эден Азар и Дани Карвахаль. Лукас Васкес пропустит этот поединок из-за перебора желтых карточек.

"Ливерпуль" тоже должен обходиться без травмированных защитников: Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип не сыграют в этом важном матче. Также Юрген Клопп не может рассчитывать на своего капитана и лидера коллектива - Джордана Хендерсона, который с конца февраля лечит повреждение.

Перед этим матчем обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Реал" победил "Барселону" со счетом 2:1, а "Ливерпуль" с таким же счетом одолел сопротивление "Астон Виллы".

Судить матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

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Автор: Антон Дударь