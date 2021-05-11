Сергея Реброва признали лучшим тренером сезона в Венгрии.

Украинский специалист Сергей Ребров признан лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

Об этом сообщил официальный сайт "Ференцвароша", который тренирует Ребров.

Ребров признан лучшим по итогам голосования представителей клубов чемпионата (голосовали тренер, капитан, самый старший и самый молодой игрок каждой команды).

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"Самым важным для меня было работать не только с теми игроками, которые будут играть в конкретном матче, но со всеми, кто готовится. Сначала мало кто верил, что команда сможет попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Однако игроки не смотрели на соперников - они были готовы, они знали, в чем их сила перед соперниками. Мы были готовы к ЛЧ, я благодарен клубу за то, что на каждой позиции в команде есть конкуренция", - сказал Ребров.

Напомним, Ребров привел "Ференцварош" к чемпионскому титулу и вывел в групповой этап Лиги чемпионов. В сезоне 2020-2021 "Ференцварош" установил рекорд чемпионата Венгрии по набранным очкам (78) и пропущенным голам (22) в формате с 12 командами и 33 турами.

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Ребров выиграл с "Ференцварошем" три национальных чемпионата из трех.

В сезоне 2020-2021 украинский специалист впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия.

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Автор: Антон Дударь