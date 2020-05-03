"Прервал доминирование Луческу": в Турции заявили об интересе Фенербахче к украинскому тренеру

Турецкий клуб обратил внимание на Сергея Реброва.

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров стал кандидатом на пост наставника турецкого "Фенербахче".

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Об этом сообщает Fotospor.

По информации издания, президент "Фенербахче" Али Коч запросил отчет о Реброве с характеристикой его работы, на что получил следующие данные:

"Ребров прервал доминирование Луческу в Украине. Он дважды привел киевское "Динамо" к чемпионскому титулу и подтолкнул Мирчу к отъезду в "Зенит".

Стоит отметить, что Ребров выступал за турецкий гранд на правах аренды из "Тоттенхэма" и стал чемпионом страны в сезоне-2003/04.

В Венгрии Ребров привел "Ференцварош" к чемпионскому титулу в сезоне-2018/19.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ребров не исключил возвращения в "Динамо".