Во время третьего игрового дня квалификации к ЧМ-2022 сборная России на выезде минимально уступила Словакии - 2:1.
На 38-й минуте лидер хозяев Милан Шкриниар открыл счет после подачи с углового. Публику шокировало поведение защитников россиян в этот момент. Марио Фернандеш и Георгий Джикия вместо того, чтобы мешать соперникам и защищаться от угрозы, начали обниматься и банально мешали друг другу.
Что это за лютый ад??!! #словакияроссияpic.twitter.com/oov2dFwgFY— Александр Боярский (@boyarskiy17) March 30, 2021
Видео "завирусилось" в сети и стало поводом сделать много остроумных мемов на эту тему в Twitter. Порция троллинга уже "вылилась" на неудачников.
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