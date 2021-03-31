Социальные сети уже смеются над неудачными действиями защитников.

Во время третьего игрового дня квалификации к ЧМ-2022 сборная России на выезде минимально уступила Словакии - 2:1.

На 38-й минуте лидер хозяев Милан Шкриниар открыл счет после подачи с углового. Публику шокировало поведение защитников россиян в этот момент. Марио Фернандеш и Георгий Джикия вместо того, чтобы мешать соперникам и защищаться от угрозы, начали обниматься и банально мешали друг другу.

Видео "завирусилось" в сети и стало поводом сделать много остроумных мемов на эту тему в Twitter. Порция троллинга уже "вылилась" на неудачников.

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Автор: Будрин Артем