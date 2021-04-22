От полузащитника сборной Украины на этот раз пострадал экс-тренер "Шахтера".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил свой очередной мяч за "Аталанту" в матче 32-го тура Серии А против "Ромы".

Малиновский начал игру в старте и смог открыть счет на 26-й минуте матча прекрасным выстрелом в девятку. Ассистировал украинцу латераль Робин Гозенс. На 59-й минуте Руслана заменили хорватским исполнителем Марио Пашаличем.

Затем бергамаски остались вдесятером, поскольку уже вышеупомянутый Гозенс получил красную карточку. Команда Паулу Фонсеки смогла отыграться и вымучить ничью.

Забив этот мяч, Малиновский установил своего рода рекорд. С марта 2021 года это 8-е результативное действие украинца за клуб в пяти поединках чемпионата Италии - 3 гола и 5 ассистов.

Такая результативность за этот отрезок времени является рекордной для топ-5 европейских лиг. Столько же очков по системе гол плюс пас имеет лишь Джесси Лингард из "Вест Хэма".

Еще один украинец Виктор Коваленко всю игру провел в запасе "Аталанты".

"Рома" - "Аталанта" - 1:1

Голы: Кристанте, 75 - Малиновский, 26

"Рома": Лопес, Манчини, Кристанте, Ибанез, Карсдорп, Виллар (Карлес Перес, 76), Верету, Калафиори (Бруну Перес, 46), Пеллегрини, Мхитарян (Майораль, 86), Джеко.

"Аталанта": Голлини, Дьимсити, Ромеро, Паломино, Мехле, де Рон, Фройлер, Гозенс, Иличич (Муриэль, 59), Малиновский (Пашалич, 59), Сапата (Толой, 73).

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 37 матчей, 6 голов и 8 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

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Автор: Артем Будрин