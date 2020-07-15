Украинец Малиновский признан лучшим игроком во втором матче Серии А подряд

Полузащитник получил максимальную оценку за свое выступление в составе "Аталанты".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" в матче 33-го тура чемпионата Италии против "Брешии" (6:2).

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Портал WhoScored поставил украинцу максимальную оценку за игру - 10 баллов. Столько же получил автор хет-трика Марио Пашалич, но именно Малиновский стал игроком матча.

27-летний полузащитник провел на поле 74 минуты и отличился голом, а также отдал две результативные передачи.

Всего за матч Малиновский нанес 3 удара по воротам (2 - в створ), совершил 85 касаний мяча, отдал 59 точных передач из 67 (88%), дважды совершил удачную обводку и выиграл одну верховую дуэль.

Украинец во втором туре подряд признается лучшим игроком матча в составе "Аталанты".

Как сообщал УНИАН, в 32-м туре Серии А Малиновский забил гол "Ювентусу".

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