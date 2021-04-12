Великий португалец сделал подобное в 2007-м году.

11 апреля хавбек сборной Украины Руслан Малиновский отметился двумя голевыми передачами в матче 30-го тура Серии А против "Фиорентины".

Для экс-полузащитника луганской "Зари" это уже второй подряд поединок в Серии А, когда он оформляет два асисты.

Как сообщает авторитетный портал OptaPaolo в Twitter Руслан стал первым легионером чемпионата Италии с 2007-го года, которому удалось сделать минимум две голевые передачи в двух матчах Серии А подряд.

Предыдущим таким легионером был Луиш Фигу, который в конце нулевых годов защищал цвета миланского "Интера". 48-летний легендарный португалец успел поиграть за "Барселону", "Реал", а также завоевать награду Золотой мяч в 2000-м году.

Среди итальянцев подобное достижение удавалось Андреа Ладзари в 2013 году.

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Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Гента" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 35 матчей, 4 гола и 8 ассистов в составе клуба из Бергамо.

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Автор: Будрин Артем