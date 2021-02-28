Руслан Малиновский забил в ворота "Сампдории".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отличился забитым голом за "Аталанту" в матче 24-го тура Серии А против "Сампдории".

Малиновский вышел на поле с первых минут и на 40-й минуте открыл счет в матче.

Читайте такжеФутболист сборной Украины забил гол-шедевр на первой минуте и оформил дубль за полтайма (видео)После паса от Луиса Муриэля украинец на скорости добежал до штрафной и с шестнадцати метров красивым ударом направил мяч в верхний угол ворот.

Для Малиновского этот гол стал вторым в текущем сезоне в чемпионате Италии. Свой первый мяч он забил ударом со штрафного.

На 83-й минуте украинец был заменен.

"Аталанта" в итоге одержала победу со счетом 2:0. Еще один украинец Виктор Коваленко весь матч провел в запасе бергамасков.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Гента" за 13,6 миллионов евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 27 матчей, 3 гола и 3 ассиста в составе клуба из Бергамо.

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Автор: Антон Дударь