Роман Зозуля попрощался с испанским "Альбасете" после четырех лет в клубе.

Украинский нападающий Роман Зозуля покинул испанский "Альбасете".

Об этом Зозуля сообщил на своей странице в Facebook.

Украинский форвард покидает клуб, который по итогам сезона вылетел из второго по силе испанского дивизиона.

"Заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре прекрасных года! Я пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что мы разочаровали наш город и наших фанатов. Я хочу извиниться за то, что мы не оправдали ожиданий. В этом году мы потерпели неудачу, и я хочу извиниться за это. Я надеюсь и уверен, что "Альбасете" вскоре вернется во второй дивизион", - написал Зозуля.

Форвард поблагодарил своих одноклубников, врачей, физиотерапевтов и всех сотрудников и руководство "Альбасете" за годы, проведенные "в замечательном клубе и невероятном городе": "Я люблю вас. Вы стали для меня второй семьей".

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Также Зозуля поблагодарил болельщиков:

"Я хочу поблагодарить фанатов "Альбасете", потому что вы всегда поддерживали меня и были рядом со мной, большое вам спасибо".

"У меня здесь много друзей. Моя семья никогда не забудет вас! "Альбасете" всегда будет в моем сердце", - подытожил нападающий.

Роман Зозуля: карьера в "Альбасете"

Зозуля присоединился к "Альбасете" в 2017 году.

За четыре года нападающий провел во втором испанском дивизионе 142 матча, в которых забил 26 голов и отдал 11 голевых передач.

В прошлом году он был признан лучшим игроком сезона в составе "Альбасете".

В Испании Зозуля регулярно сталкивался с травлей со стороны фанатов "Райо Вальекано", которые в 2017 году сорвали трансфер украинца в свой клуб, так как считают его нацистом.

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Автор: Антон Дударь