Два гранда испанского футбола встретятся в 30-м туре Ла Лиги.

10 апреля в рамках 30-го тура чемпионата Испании "Барселона" пожалует в гости к "Реалу". Матч пройдет на стадионе "Альфредо Ди Стефано". Начало - в 22.00.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона.

Букмекеры считают гостей поля фаворитом будущего "Эль-Класико".

На победу "Барселоны" дается коэффициент 2,30, на ничью - 3,90, а на победу "Реала" - 3,08.

На то, что "Барселона" не проиграет, букмекеры выставили коэффициент 1,43, а на то, что "Реал" сможет набрать очки по итогам этой дуэли - 1,69.

"Реал" - "Барселона": перед матчем

Матч "Барселона" - "Реал" пройдет 10 апреля. Начало - в 22.00.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" после 29-ти матчей занимает третье место (63 очка), а "Барселона" набрала 65 очков в 29-и турах и идет второй.

"Барселона" в последних 10-и матчах чемпионата Испании одержала 9 побед и расписала одну ничью (1:1 с "Кадисом").

"Реал" в последних 10-и матчах чемпионата Испании одержал 7 побед, один раз проиграл "Леванте" и еще оформил две ничьи (с мадридским "Атлетико" и "Реалом Сосьедад"). Перед "Эль-Класико" команда Зинедина Зидана обыграла "Ливерпуль" в первом матче 1/4 Лиги чемпионов.

В матче первого круга победу праздновал "Реал" (3:1).

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Автор: Будрин Артем