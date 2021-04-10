10 апреля в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" пройдет один из главных матчей клубного европейского футбола - "Барселона" пожалует в гости к "Реалу".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".
Реал - Барселона: где смотреть матч
Начало встречи - в 22.00.
В рамках Ла Лиги "Реал" и "Барселона" встречались 181 раз: у мадридцев - 74 победы, у каталонцев - 72, еще 35 раз команды сыграли вничью.
Напомним, что в матче первого круга победу праздновал "Реал" (3:1).
Реал - Барселона: прогноз букмекеров
В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" после 29-ти матчей занимает третье место (63 очка), а "Барселона" набрала 65 очков в 29-и турах и идет второй.
Чемпионат Испании, 30-й тур
Реал - Барселона
Онлайн-трансляция матча
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