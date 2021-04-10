"Реал" и "Барселона" встретятся в 30-м туре чемпионата Испании.

10 апреля в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" пройдет один из главных матчей клубного европейского футбола - "Барселона" пожалует в гости к "Реалу".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

Реал - Барселона: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

В рамках Ла Лиги "Реал" и "Барселона" встречались 181 раз: у мадридцев - 74 победы, у каталонцев - 72, еще 35 раз команды сыграли вничью.

Напомним, что в матче первого круга победу праздновал "Реал" (3:1).

Реал - Барселона: прогноз букмекеров

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" после 29-ти матчей занимает третье место (63 очка), а "Барселона" набрала 65 очков в 29-и турах и идет второй.

Чемпионат Испании, 30-й тур

Реал - Барселона

Онлайн-трансляция матча

Если у вас не отображается трансляция - перейдите по ссылке.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем