Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от травмы.

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос в ближайшее время не планирует завершать карьеру.

Об этом сообщает AS.

"Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпиаде... Я закончу, когда придет время. Мой план в том, чтобы стать частью истории лучшего клуба мира "Реала". Сегодня мне кажется, что завершу карьеру еще нескоро", - заявил Рамос.

"Это настолько личное решение, что я думаю, мое тело почувствует, когда момент наступит. Пока этого не произошло. Думаю, мое тело хорошо справляется, потому что я забочусь о каждом его миллиметре. Я действительно хочу соревноваться и побеждать. Наступит день, когда мои жена и дети будут иметь ключевое влияние в принятии этого решения", - добавил харизматичный испанец.

Напомним, что Рамос сейчас лечит травму и не сможет помочь "сливочным" в матче 1/4 Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Ранее Зинедин Зидан сказал, что Рамос может играть до 40 лет.

Серхио Рамос: легенда "Реала"

35-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года после перехода из "Севильи".

На его счету 101 гол и 40 ассистов в 670 матчах за клуб. В том числе он забивал важнейшие голы в двух финалах Лиги чемпионов против "Атлетико" и ряде других матчей.

Вместе с "Реалом" Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 2 - Кубок Испании, 4 - Суперкубок страны, 4 - Лигу чемпионов, 3 - Суперкубок УЕФА, 4 - Клубный чемпионат мира.

Рамос является лучшим бомбардиром среди защитников, выступавших в чемпионате Испании в 21 веке (74 гола).

Летом у Рамоса истекает контракт с "Реалом", и стороны пока не смогли договориться о его продлении. На опытного защитника претендует ПСЖ.

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Автор: Будрин Артем