Серхио Рамосу предстоит вылечить икроножную мышцу.

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не сможет помочь мадридцам в ближайшее время.

Об этом сообщает AS.

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Повреждение легенда "королевского клуба" получил в расположении сборной Испании, которая начала свой путь в Катар в отборочном цикле к Чемпионату мира 2022 года.

35-летний ключевой игрок "сливочных" травмировал икроножную мышцу и ориентировочно на месяц выбыл из обоймы. Таким образом, Рамос не будет доступен на поединки 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (6 и 14 апреля), а также 10 апреля пропустит "Эль-Класико" против принципиального соперника мадридцев - "Барселоны".

Серхио Рамос: легенда "Реала"

35-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года после перехода из "Севильи".

На его счету 101 гол и 40 ассистов в 670 матчах за клуб. В том числе он забивал важнейшие голы в двух финалах Лиги чемпионов против "Атлетико" и ряде других матчей.

Вместе с "Реалом" Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 2 - Кубок Испании, 4 - Суперкубок страны, 4 - Лигу чемпионов, 3 - Суперкубок УЕФА, 4 - Клубный чемпионат мира.

Рамос является лучшим бомбардиром среди защитников, выступавших в чемпионате Испании в 21 веке (74 гола).

Летом у Рамоса истекает контракт с "Реалом", и стороны пока не смогли договориться о его продлении. На опытного защитника претендует ПСЖ.

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Автор: Будрин Артем