Бывший игрок харьковского "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Денис Олейник рассказал о слухах, которые распространялись во времена пребывания Хуанде Рамоса во главе днепрян.
Об этом стало известно из интервью футболиста You-Tube-каналу Do Best!
33-летний хавбек подтвердил, что слышал такую версию якобы в стартовый состав "Днепра" попадали только те, кто платил Рамосу.
- Я слышал такую версию, что Рамос работает с футболистами - если ты хочешь играть в основном составе, то ты должен ему какую-то сумму отдавать.
- Я слышал.
- Я слышал о том, что Олейник был с этим не согласен?
- Это было.
- И как раз он ушел из "Днепра" не совсем красиво, потому что Коломойский узнал что он так делает.
- Я ему вообще ничего не платил.
- Так может ты не играл поэтому?
- Все может быть.
- Это влияло, как ты думаешь на его решение ставить тебя в состав - то что ты с ним не делился?
- Да, ходили слухи, разговоры были...
С 2018-го года Олейник выступает за финский клуб "СИК". Заметим, что в активе Дениса 12 поединков за национальную сборную Украины.
Также напомним, что в 2019 году жена футболиста подала в суд иск, чтобы запретить отцу видеться с детьми, которых у супругов целых трое. Она обвинила на тот момент еще своего мужа в зависимости от азартных игр и рукоприкладстве и даже ходила на российские ток-шоу рассказывать свою историю.
Звездная, бывшая жена футболиста сборной Украины Дениса Олейника. И вообще классная программа получилась pic.twitter.com/AZbuJB07mn- Юрий Дудь (@yurydud) February 10, 2017
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