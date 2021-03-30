Денис Олейник выступал за "Днепр" с 2011 по 2014 год.

Бывший игрок харьковского "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Денис Олейник рассказал о слухах, которые распространялись во времена пребывания Хуанде Рамоса во главе днепрян.

Об этом стало известно из интервью футболиста You-Tube-каналу Do Best!

33-летний хавбек подтвердил, что слышал такую версию якобы в стартовый состав "Днепра" попадали только те, кто платил Рамосу.

- Я слышал такую версию, что Рамос работает с футболистами - если ты хочешь играть в основном составе, то ты должен ему какую-то сумму отдавать.

- Я слышал.

- Я слышал о том, что Олейник был с этим не согласен?

- Это было.

- И как раз он ушел из "Днепра" не совсем красиво, потому что Коломойский узнал что он так делает.

- Я ему вообще ничего не платил.

- Так может ты не играл поэтому?

- Все может быть.

- Это влияло, как ты думаешь на его решение ставить тебя в состав - то что ты с ним не делился?

- Да, ходили слухи, разговоры были...

С 2018-го года Олейник выступает за финский клуб "СИК". Заметим, что в активе Дениса 12 поединков за национальную сборную Украины.

Также напомним, что в 2019 году жена футболиста подала в суд иск, чтобы запретить отцу видеться с детьми, которых у супругов целых трое. Она обвинила на тот момент еще своего мужа в зависимости от азартных игр и рукоприкладстве и даже ходила на российские ток-шоу рассказывать свою историю.

Звездная, бывшая жена футболиста сборной Украины Дениса Олейника. И вообще классная программа получилась pic.twitter.com/AZbuJB07mn - Юрий Дудь (@yurydud) February 10, 2017

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Автор: Будрин Артем