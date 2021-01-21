Нойок був офіційно представлений клубом / фото fcorenburg.com

Экс-полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок стал игроком российского клуба "Оренбург". 

Об этом клуб второго дивизиона России сообщил у себя в Twitter. 

Экс-партнер Артема Милевского наткнулся на шквал критики в свой адрес. Украинские болельщики в Instagram осудили поступок полузащитника. 

"Приветствую в братстве кормильцев, готовься к хейту", "Удачи, еще один кормилец семьи", "Досвидули", "Предатель, позор", "Лучше бы в "Рух" условный", "Семью кормить нужно, поймите его правильно", "Эх, Саня, ты же капитаном молодежной сборной был.".,- комментируют возмущенные фаны.

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Отметим, что "Оренбург" претендует на выход в Российскую Премьер-лигу. После 26-ти туров команда Нойка занимает третью строчку и всего на расстоянии одного очка до повышения в классе. 

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Автор: Будрин Артем