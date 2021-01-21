Александр Нойок пополнил состав "Оренбурга".

Экс-полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок стал игроком российского клуба "Оренбург".

Об этом клуб второго дивизиона России сообщил у себя в Twitter.

Официально. Полузащитник Александр Нойок переходит в ФК «Оренбург» pic.twitter.com/S3SyNoJpiF — ФК Оренбург (@fcorenburg) January 20, 2021

Экс-партнер Артема Милевского наткнулся на шквал критики в свой адрес. Украинские болельщики в Instagram осудили поступок полузащитника.

"Приветствую в братстве кормильцев, готовься к хейту", "Удачи, еще один кормилец семьи", "Досвидули", "Предатель, позор", "Лучше бы в "Рух" условный", "Семью кормить нужно, поймите его правильно", "Эх, Саня, ты же капитаном молодежной сборной был.".,- комментируют возмущенные фаны.

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Отметим, что "Оренбург" претендует на выход в Российскую Премьер-лигу. После 26-ти туров команда Нойка занимает третью строчку и всего на расстоянии одного очка до повышения в классе.

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Автор: Будрин Артем