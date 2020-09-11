"Ризеспор" проиграл из-за пенальти, который заработал Николай Морозюк.

Украинский защитник Николай Морозюк стал антигероем матча 1-го тура чемпионата Турции между "Ризеспором" и "Фенербахче".

Читайте такжеВ образе героя известного мультфильма: турецкий клуб оригинально представил новичка (видео)

Морозюк провел на поле весь матч, и в концовке заработал пенальти в свои ворота.

Команда украинца лидировала с 59-й минуты, но "Фенербахче" отыгрался на 76-й минуте. А еще через десять минут Морозюк, по мнению арбитра, нарушил правила в штрафной "Ризеспора".

Одиннадцатиметровый реализовал экс-игрок харьковского "Металлиста" Хосе Соса.

Морозюк стал худшим игроком матча, получив оценку 6,3 от SofaScore. По ходу матча он допустил 13 потерь.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь