Николай Морозюк выступает за Ризеспор с января 2019 года / фото twitter.com/crizesporas
Украинский защитник Николай Морозюк стал антигероем матча 1-го тура чемпионата Турции между "Ризеспором" и "Фенербахче".
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Морозюк провел на поле весь матч, и в концовке заработал пенальти в свои ворота.
Команда украинца лидировала с 59-й минуты, но "Фенербахче" отыгрался на 76-й минуте. А еще через десять минут Морозюк, по мнению арбитра, нарушил правила в штрафной "Ризеспора".
Одиннадцатиметровый реализовал экс-игрок харьковского "Металлиста" Хосе Соса.
Морозюк стал худшим игроком матча, получив оценку 6,3 от SofaScore. По ходу матча он допустил 13 потерь.
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