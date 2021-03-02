Нападающий ПСЖ Неймар считает, что его мало подбадривают во время процесса лечения травмы.
Об этом сообщает AS.
Знаменитый спортсмен получил повреждение в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Кана" (1:0). Из-за нее он не сыграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против своей бывшей команды - "Барселоны" (4:1). Его участие во втором поединке под большим вопросом.
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"Я опубликовал, как работаю над восстановлением после травмы, показал процедуры с самого начала и до конца. И я не увидел слов: "Вау, какой же профессионал, как же он заботится о себе". Ни одного!", - возмутился Неймар в сторис инстаграма.
В текущем сезоне самый дорогой игрок в истории футбола провел 11 поединков в чемпионате Франции, забил 6 мячей и отдал 3 асиста.
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