Называться будет Черноморец: владелец Олимпика не отказался от идеи перевезти клуб в Одессу
17:31, 27 июля 2020Футбол
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Владислав Гельзин хочет выкупить стадион "Черноморец" и перевезти донецкий клуб.
Владислав Гельзин - президент Олимпика / фото ФК Олимпик
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что по-прежнему намерен перевезти донецкий клуб в Одессу и выкупить стадион "Черноморец".
Об этом Гельзин сказал в комментарии "Футбол NEWS".
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"Мы ждем, не все зависит от нас. У нас желание не пропало. Возможности у нас есть, а желание огромное. Желание переехать в Одессу, играть и быть там достойной командой для таких города и области", - сказал Гельзин.
По словам Гельзина, клуб будет называться "Черноморец".
"Бороться будем только за медали", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что владельцем стадиона "Черноморец" в Одессе стала американская компания.
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