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Называться будет Черноморец: владелец Олимпика не отказался от идеи перевезти клуб в Одессу

17:31, 27 июля 2020
Футбол
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Владислав Гельзин - президент Олимпика / фото ФК Олимпик

Об этом Гельзин сказал в комментарии "Футбол NEWS".

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"Мы ждем, не все зависит от нас. У нас желание не пропало. Возможности у нас есть, а желание огромное. Желание переехать в Одессу, играть и быть там достойной командой для таких города и области", - сказал Гельзин. 

По словам Гельзина, клуб будет называться "Черноморец".

"Бороться будем только за медали", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что владельцем стадиона "Черноморец" в Одессе стала американская компания.

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