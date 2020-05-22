Челси разрешит лидеру команды не участвовать в матчах из-за боязни коронавируса

Н'Голо Канте не тренируется с командой, так как боится заразиться.

Лондонский "Челси" разрешил французскому полузащитнику Н'Голо Канте не возвращаться к командным тренировкам, а также разрешит не участвовать в предстоящих матчах, если сезон возобновится.

Об этом сообщает BBC.

Из-за боязни заразиться коронавирусом Канте, который считается одним из лучших оборонительных полузащитников мира, не хочет возвращаться к групповым тренировкам.

Футболист появился на тренировке команды 19 мая, но отказался приезжать на базу на лондонского клуба на следующий день.

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В 2018 году у Канте были проблемы со здоровьем - он потерял сознание на тренировке. Кроме того, из-за проблем с сердцем в том же году умер его брат. Теперь 29-летний французский полузащитник опасается, что коронавирус может вызвать осложнения.

В "Челси" с пониманием отнеслись к ситуации, считая, что у игрока есть искренние опасения. Клуб не будет заставлять Канте тренироваться, а также не собирается штрафовать его.

На данный момент игроки "Челси" тренируются малыми группами.

Как сообщал УНИАН, ранее в АПЛ также отказался тренироваться капитан "Уотфорда", заявив, что не хочет рисковать.

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