Женская команда "Мрия-2006" выиграла соревнования в Португалии.

Украинская команда "Мрия-2006" стала триумфатором Кубка европейских чемпионов, который прошел в Португалии.

Команда из Ананьева, которая является вице-чемпионом Украины, по итогам турнира опередила четырех конкурентов. Подопечные Романа Пачева и Олега Климчука в четырех матчах добыли три победы, а также потерпели одно поражение (по пенальти).

Украинской команде удалось обыграть бельгийский "Нью Тим" (4:3), французский "Марсель" (5:3), а ключевая победа была одержана в противостоянии с испанским "Касересом" (4:1).

Обзор матча "Мрия-2006" - "Касерес" опубликовал канал Beach Soccer Worldwide на YouTube.

Итоговая таблица

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Автор: Антон Дударь